В Москве за сутки выявили 3 062 случая заражения коронавирусом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 062 против 1 904 днем ранее, до 2 012 582, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 77 против 81 днем ранее, до 36 202 (1,8% всех заразившихся), следует из данных штаба.