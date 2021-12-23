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В Москве за сутки выявили 3 062 случая заражения коронавирусом

13:05 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 062 против 1 904 днем ранее, до 2 012 582, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 77 против 81 днем ранее, до 36 202 (1,8% всех заразившихся), следует из данных штаба.

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