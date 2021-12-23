Закон о СМИ-иноагентах придуман не нами - Путин

13:15 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, вновь поднял тему СМИ-иноагентов:

"Напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами. Закон принят в 30-е годы в США и действует до сих пор. Если вы там не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность. У нас ничего такого нет. Мы не запрещаем, только хотим, чтобы организации ясно и четко заявили о источниках финансирования. Наш закон более либеральный. Если вы не согласны, давайте мы сделаем как в США. Мы не требуем даже прекращения работы".

Подробнее...