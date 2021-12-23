Мы должны думать о перспективе обеспечения своей безопасности на ближайшие годы - президент РФ

13:30 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции в Манеже президент Путин рассказал о своем видении ситуации с Украиной:

"Дважды Украина предприняла попытки решить вопрос в Донбассе. И «Минские соглашения»? Они хорошие? Я думаю единственно возможные. И что происходит? Их не хотят исполнять. Русских выдавливают. Ну ладно. Россия должна исполнять «Минские соглашения». Ну ладно. И что? Запрет амнистии, вместо выборов - административное исполнение. И как нам реагировать? Теперь нам говорят - война. Складывается впечатление, что готовится третья. И нам заранее говорят: не вмешивайтесь. Будете вмешиваться - будут санкции. Первый вариант. Второй вариант - это в целом создание на этой территории земли с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. А потом, под прикрытием новых систем вооружения, толкнуть радикалов и на решение вопросов в Донбассе и по Крыму. Ну мы же должны думать о перспективе обеспечения своей безопасности на ближайшие годы. Это серьезный вопрос. Я ответил Байдену, что стабильность на этом направлении - одна из важнейший задач. Без всяких хитростей. Никакого движения на восток не должно быть".

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