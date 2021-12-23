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НОВОСТИ

Сбер первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»

13:32 23.12.2021

СберФакторинг, входящий в экосистему Сбера, профинансировал одного из ключевых поставщиков предприятий ГК Трансмашхолдинг через новую цифровую платформу ТМХ «Лайтхаус». Благодаря реализованной на платформе инфраструктуре крупный поставщик комплектующих для подвижного состава и предприятие, входящее в ГК Трансмашхолдинг, заключили сделку в полностью электронном формате в кратчайшие сроки.

СберФакторинг реализовал интеграцию с «Лайтхаус» через АPI с возможностью финансирования в автоматическом режиме, кроме того он обеспечивает клиентам безопасную бесшовную передачу данных по поставкам в свой адрес. Благодаря API вся информация по поставкам мгновенно синхронизируются с учетной системой СберФакторинг и принимается для финансирования, что позволяет клиенту получить финансирование в онлайн режиме в течение считанных минут.

Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов отметила: «Важный тренд, который мы сейчас наблюдаем по крупнейшим клиентам, — это активное внедрение технологических решений для цифровизации бизнеса. Благодаря платформе "Лайтхаус" мы заключили первую сделку с крупнейшим поставщиком запчастей и комплектующих изделий для предприятий ГК Трансмашхолдинг, которая была полностью реализована онлайн. Мы живём в то время, когда единая цифровая платформа становится неотъемлемым элементом качественных партнерских отношений. Такое сотрудничество обеспечивает прозрачность операций и является эффективным способом управления и финансирования поставок. Реализованная сделка по факторингу через "Лайтхаус" стала первой для экосистемы Сбер, но не ограничивает прорабатываемые уже сейчас варианты подключения к платформе других продуктов и сервисов банка».

Денис Иорданиди, генеральный директор ООО «Лайтхаус», со своей стороны подчеркнул важность цифровизации крупного бизнеса, важнейшим направлением которой является оцифровка финансовых операций.

«Мы рады отметить, что платформа "Лайтхаус" создает доверенную среду открывающую возможность работать с банками на новых конкурентных условиях, что особенно важно для наших ключевых партнеров, таких как ТМХ - глобального производителя современных транспортных решений», — сообщил Денис Иорданиди.

Генеральный директор СберФакторинг Игорь Лысенко, говоря об интеграционном решении через API с платформой Лайтхаус отдельно подчеркнул удобство сервиса для клиента, позволяющего автоматизировать большинство операций и при необходимости обеспечить доступ к быстрому финансированию.

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