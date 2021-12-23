Деградация РФ и ФРГ позволит Польше стать региональной сверхдержавой - журналист
13:47 23.12.2021 Источник: Газета.Ru
Польский журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie утверждает, что Польша имеет возможность стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и Германии.
«Начавшийся процесс деградации остановить невозможно, Берлину и Москве остается лишь совершать нервные шаги, которые обречены на провал. Этот провал, в свою очередь, создает новые возможности для нас», — написал Бартчак.
Он утверждает, что у Польши есть шансы стать ориентиром для Белоруссии и Украины, а Варшава может занять место России на Днепре в качестве инвесторов и носителей культуры, а также предоставить финансовую помощь Минску и Киеву.
Ранее Бартчак призвал польские власти воссоздать Речь Посполитую, когда Россия в результате противостояния с США потеряет влияние в Восточной Европе. Газета.Ru
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