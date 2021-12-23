Путин уверен, что отношения РФ и КНР - всеобъемлющее партнерство, не имеющие прецедентов

13:52 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о взаимоотношениях России и Китая:

"Отношения между РФ и Китаем сложились так, как я охарактеризовал. Если заметили, мы с председателем Си Цзиньпином обращаемся друг к другу как друзья. Так и есть, у нас и личные отношения очень доверительные. Азия развивается быстрыми темпами, и Китай лидер и мировой экономики, и азиатской. Естественно, что мы развиваем отношения. У нас свыше ста млрд оборот. Китай - номер один среди экономических партнеров. Мы поставляем все виды энергии в Китай и дальше готовы. В атомной энергетике, в космосе, высокотехнологичных сферах, гуманитарной сфере - по всем сферам работаем. Это объединяет людей, сплачивает даже на бытовом уровне. Китайская армия оснащается передовыми видами оружия. Мы развиваем сотрудничество между армиями - учения, военные игры. Это всеобъемлющее партнерство, не имеющие прецедентов. Эта работа идет на пользу как китайскому, так и российскому народу".

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