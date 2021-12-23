Путин: Западу надо было относиться к России, как союзнику, укреплять отношения; сделали все наоборот

14:02 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о гарантиях РФ Западу и ситуации вокруг НАТО и Украины:

"Мне иногда кажется, что мы в разном мире живем. Я вам сказал очевидные вещи. Как можно не понимать? Сказали, что не будет расширяться НАТО и расширяется. Сказали -равные гарантии, а их нет. Еще в 1918 году один из помощников президента США Вильсона сказал, что всему миру будет спокойнее, если на месте России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. Мы сами разделили себя на 12 частей. Но нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия. Сами европейские страны разделились. Мне кажется, только этим можно объяснить постоянно давление. Вот 90-е годы, Советский Союз сделал все, чтобы выстроить нормальные отношения с США. Чего еще вам надо было? Зачем было поддерживать террористов для развала России? Я как бывший сотрудник ФСБ это знаю. Наоборот, надо было относиться к России, как союзнику, укреплять отношения. Нет. Все наоборот. Потом начали расширять НАТО, хотя обещали этого не делать. А нам говорят: где это на бумажке? Нет? Ну и все, идите. И так каждый год. Пять волн расширения. В чем нас не понимают? Я не знаю. Мы хотим обеспечить свою безопасность".

Подробнее...