Потребителям газа в Европе надо бы знать, что происходит на самом деле - Путин о газовом кризисе

14:17 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о газовом кризисе в Европе:

"Конечно нет, нет никакой правды. Это просто попытка с ног на голову все поставить. Да врут все. Газпром поставляет весь объем, которые запрашивают по контрактам. Но и увеличил поставку на 12 или 20 процентов в дальнее зарубежье. И в Европу увеличил. По моему, это единственная компания которая так себя ведет. Американские поставщики сняли с европейского рынка и утащили на премиальные рынки свои поставки, и цены поползли. Много факторов - погода, длинная холодная весна, недозакачка, ветряки плохо работали - все создало дефицит. И конечно это проблема. Некоторые западные операторы хранят газ на Украине, они начали активно его поднимать и использовать у себя в странах. Поднятый газ стоит дешевле, чем на рынке. Мы же говорили, не надо разрушать контракты. Нет, твердили нам, надо переходить на рыночные отношения. Рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал. А еще кричали: это экспансия России, захватывает рынок. Но мы - не единственные, кто поставляет газ, мы единственные, кто увеличивает поставки. Наш самый большой потребитель - ФРГ, мы им поставили больше 10% сверху. Я вижу эти обвинения в адрес Газпрома. Но это переходит всякие границы. Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, цена в 3, в 4, в 6, 7 раз дешевле. Это бизнес. Они перепродают его.

Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. Может, стоит обратиться за разъяснениями. Может, вместо того чтобы через Польшу на Украину поставлять, стоит поставлять в Германию? Тогда цена будет ниже. В этом проблема, при чем тут Газпром. Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные. Проблемы которые они создали сами себе должны ими решаться а мы готовы помочь и делаем это".

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