Президент ответил на вопрос о пытках в российских тюрьмах

14:25 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о пытках в российских тюрьмах, назначении людей на должности в системе:

"Что касается пыток и вообще жестокого обращения. К сожалению, это проблема не только РФ. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, где все выглядит очень благостно. Мы говорим о развитии системы, о строительстве новых учреждений. Даже внешние условия содержания имеют значения. На какую информацию я опираюсь? На информацию из разных источников. И после этого подписываю, Возможны ли ошибки? Да.

В данном случае нужно опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. Вы назвали одного двух, но там свыше десятка уволены, и по ним идут головные дела. Там нет ни одного заинтересованного. Мы поэтому и разделили СК и прокуратуру. Нам надо спокойно с этим работать и опираться на полноценное расследование тех преступлений, что были совершены. Доводить до конца, чтобы было всем понятно, что наказание неизбежно. Будем вместе добиваться изменения ситуации к лучшему".

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