На Украине уничтожают тех, кто хочет работать с Россией - Путин

14:42 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о будущем Донбасса и отношениях с Украиной:

"Будущее Донбасса должны определять те, кто там живет. Иначе быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками, чтобы создать условия. Россия является посредником, а нас хотят сделать виновниками конфликта. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. Полная нищета на Украине, всех готовят к суровой зиме. Кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с одной, и с другой стороны. Можно ли отдавать приказы стрелять? Спросите у руководства Украины, как они отдают приказ стрелять по Донбассу.

У нас были договоренности, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель. Для чего это было принято? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти отменили это решение, передав право решения полевым командирам. Спросите их, зачем они это сделали. Как они могли отдать приказ стрелять по своим гражданам. В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в конституцию Украины. Что мы видим? Я уже сказал. Вместо выборов - военная администрация. Где изменения в конституции? При этом написано, что они должны быть согласованы с ЛНР и ДНР. Так не только не вносят и не согласовывают, а отказываются разговаривать в представителями Донбасса. Хотя сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили подписи, и так они стоят. Теперь с ними отказываются разговаривать и объявляют террористами. Почему?... В чем проблема для нас? Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, любой ценой, и идем на все. Но как можно, с учетом того что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми, кто хотела бы. Что с ними происходит? Внесудебные расправы, санкции простив своих граждан или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет. Вон в Одессе людей заживо сожгли. Хоть кто-то пальцем пошевелил? Ничего подобного. У нас нет шансов работать с теми, кто хочет работать с нами. Их уничтожают".

Подробнее...