0
0
57
НОВОСТИ

Программа расселения людей из ветхого жилья будет продолжена

14:48 23.12.2021 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о программе переселения из ветхого жилья:

"Я уже много раз говорил, мы должны вытащить людей из трущоб. Что касается квартир по ипотеке и признание аварийными - отдельный вопрос. Всегда регионы хотели бы долю участия сократить и возложить объем на федеральный бюджет. Надо смотреть на региональный бюджет. Государственная власть должна исходить из интересов людей. Будем настраивать этот вопрос. Доходы регионов выросли, все фиксируется. Мы все время этим занимаемся. Надо разобраться с теми кто выплачивает ипотеку. У меня сейчас нет ответа, но мы его поищем. Самая главная часть вопроса - будет ли продолжение программы. Программа готовится и деньги будут выделяться".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:42 23.12.2021
На Украине уничтожают тех, кто хочет работать с Россией - Путин
0
68
14:25 23.12.2021
Президент ответил на вопрос о пытках в российских тюрьмах
0
97
14:17 23.12.2021
Потребителям газа в Европе надо бы знать, что происходит на самом деле - Путин о газовом кризисе
0
125
14:02 23.12.2021
Путин: Западу надо было относиться к России, как союзнику, укреплять отношения; сделали все наоборот
0
143
13:52 23.12.2021
Путин уверен, что отношения РФ и КНР - всеобъемлющее партнерство, не имеющие прецедентов
0
149
13:47 23.12.2021
Деградация РФ и ФРГ позволит Польше стать региональной сверхдержавой - журналист
0
142
13:32 23.12.2021
Сбер первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»
0
169
13:30 23.12.2021
Мы должны думать о перспективе обеспечения своей безопасности на ближайшие годы - президент РФ
0
156
13:15 23.12.2021
Закон о СМИ-иноагентах придуман не нами - Путин
0
191
13:05 23.12.2021
В Москве за сутки выявили 3 062 случая заражения коронавирусом
0
178

Возврат к списку