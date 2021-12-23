Программа расселения людей из ветхого жилья будет продолжена

14:48 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о программе переселения из ветхого жилья:

"Я уже много раз говорил, мы должны вытащить людей из трущоб. Что касается квартир по ипотеке и признание аварийными - отдельный вопрос. Всегда регионы хотели бы долю участия сократить и возложить объем на федеральный бюджет. Надо смотреть на региональный бюджет. Государственная власть должна исходить из интересов людей. Будем настраивать этот вопрос. Доходы регионов выросли, все фиксируется. Мы все время этим занимаемся. Надо разобраться с теми кто выплачивает ипотеку. У меня сейчас нет ответа, но мы его поищем. Самая главная часть вопроса - будет ли продолжение программы. Программа готовится и деньги будут выделяться".

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