Путин объяснил, отчего "Россия расхотела рожать"

15:02 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции в Манеже Владимир Путин дал ответ на вопрос, почему "Россия расхотела рожать":

"Вы сказали про традиции многодетных семей в России. Огромная трагедия и удар по демографии нанесла ВОВ и развал СССР. Почему? Потому что горизонт планирования стал минимальным. У людей после развала СССРР было настроение, как и после ВОВ. Что касается того, что Россия расхотела рожать. У нас вот я сказал 91-й, а потом 2004-й и 2006-й рождение было выше, начало нарастать, и связано это с изменением экономической ситуации. Поднять на ноги малыша - это сложное дело и в финансовом отношении. И потому все наши действия во время пандемии были нацелены на поддержание семей с детьми. Наша задача в том чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с материнством и детством от рождения до окончания школы. Есть разрыв, касающиеся возраста ребенка, и мы их закроем в ближайшие полтора года. Надеюсь, это сыграет роль. Есть вещи более тонкие. Такая проблема есть во всех постиндустриальных странах. Посмотрите на Европу. Это связано с изменением приоритетов женщин детородного возраста. Образование, карьера и потом ребенок, и это к 30-ти годам, и там уже о втором не задумываешься. Даже у демографов нет окончательных ответов на эти вопросы. При этом, что касается духовной составляющей, вы конечно правы. Карьера и благосостояние - важная вещь, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия - это понимание должно постепенно внедряться в сознание наших детей. Ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все стороны большой дружной хорошей семьи. Показывать, какое это счастье и убеждать людей в том, что большего счастья в жизни не существует. Но делать талантливо, ярко, тонко и поддерживать людей материально".

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