Путин: Женщина - это женщина, мужчина - это мужчина
15:22 23.12.2021 Источник: НГ-Online
На своей пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о системных проблемах в западных обществах:
"Если кто-то считает что женщина и мужчина это одно и тоже, но существует здравый смысл. В США по моему, сиделец один, за изнасилование, объявил себя женщиной и потребовал перевода в женскую тюрьму. И что? Его перевели, и он тут же изнасиловал сокамерницу. Здравый смысл должен быть? Я придерживаюсь традиционного подхода. Женщина - это женщина, мужчина - это мужчина, мама - это мама, отец - это отец. Надеюсь, у нашего общества есть защита, продиктованная традиционными концессиями. Сила заключается в том, что Россия складывалась, как многонациональное и многоконфессиональное государство. У всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сказали. Пусть они делают, что хотят. Мы должны брать все самое прогрессивное, быть лидерами. Не бороться с этом прямыми указаниями и окриками, а поддержкой наших традиционных ценностей.".
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