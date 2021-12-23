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НОВОСТИ

Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве

15:32 23.12.2021 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кто из министров является его любимчиком:

"Что касается, кого ругать, кто любимчик. У меня не может быть любимчиков. Я со многими людьми работаю много лет и знаю их хорошо. В независимости от личных отношений, я указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к вопросам над которыми мы работаем. А что касается премий, многие достойны чтобы получить премию. Кому то выделять, кому-то много премий, кому то как наказание дать 5 копеек... Это же премия. Нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека. Но это нужно делать и я делаю. Но говорить: этот хороший, этот плохой неправильно. Вопрос не в том, кто плохой, а как мы руководим этим процессом".

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