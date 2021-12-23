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НОВОСТИ

США не сдержать развития Китая, считает Путин

15:54 23.12.2021 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос по поводу политического бойкота Олимпиады в Китае:

"Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал как-то с одним из бывших президентов США, и он сказал, что блокады олимпиад были большой ошибкой, в том числе со стороны США, и США продолжают наступать на те же грабли. Это связано с попыткой сдержать развитие Китая. Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы, и, когда спорт лишают этой ценности, наносится ущерб всему сообществу. И те последние не такие уж большие варианты поддержки отношений, они уничтожаются и ликвидируются по соображениям сиюминутной политической выгоды. Это ошибка. Им не сдержать развитие Китая. Они должны это осознать. Китай неизбежно станет первой эконом мира по всем показателям. Но это надо поминать. Может, понимая это, они так действует. Мы всегда были против политизации спорта".

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