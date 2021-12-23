Люди должны почувствовать, что жизнь меняется к лучшему - президент

16:07 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о перспективах на 2022 год:

"Реализация наших планов. В этом же весь смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей. Мы настроены на обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей. Чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Я буду настраивать, чтобы все руководство страны на работу в этом ключе".

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