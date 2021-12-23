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НОВОСТИ

Сбер помогает животным из приюта

16:18 23.12.2021

Компания экосистемы Сбера СберЛогистика совместно с сервисом благотворительности СберВместе, запустили акцию в поддержку фонда защиты животных «Вирта». Собранные средства пойдут на поддержку опекаемого фондом приюта в Бирюлево, в частности поддержку получит Дина, овчарка-алабай, которой из-за ампутации передней лапы необходим специализированный корм.

На страницу акции можно попасть нажав на баннер на сайте СберЛогистики или СберВместе в разделе «Природа», где размещена история Дины. Чтобы осуществить пожертвование, нужно нажать «Помочь», выбрать тип пожертвования и сумму, ввести карту либо зарегистрироваться через Сбер ID. Акция продолжится до конца января.

Информация о принявших участие в акции и сборе средств будет отображаться на странице истории.

Елена Шлегель, руководитель платформы СберВместе прокомментировала совместную акцию: «С помощью нашего сервиса мы ежедневно помогаем собирать пожертвования на самые разные социальные проекты. Поддержка животных в приютах — одно из важных направлений, и мы рады, что наши коллеги из СберЛогистики решили поддержать историю собаки Дины. Уверены, с помощью подобных акций мы привлекаем внимание и к другим историям, которые не менее важны».

Директор БФ "Вирта" Дарья Борисовна Хмельницкая поблагодарила компании экосистемы Сбера за запуск благотворительной акции и сообщила, что собранные средства будут направлены на приобретение специализированных кормов для животных, у которых проблемы со здоровьем. Она сказала: «Мы максимально заботимся о своих подопечных, тем самым давая возможность сохранять здоровье, чтобы найти им дом, в котором они смогут прожить долгую и счастливую жизнь».

«Мы рады принять участие в таком важном проекте совместно с коллегами из СберВместе и поддержать фонд защиты животных «Вирта». СберЛогистика с особым вниманием относится к социальным акциям, которые, в том числе входят в стратегию развития компании в области ESG. Мы уверены, что многие, увидев акцию, захотят помочь Дине, особенно в преддверии наступающих праздников, когда совершаются добрые дела», — отметил первый заместитель генерального директора компании СберЛогистика Сергей Климаш.

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