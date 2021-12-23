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НОВОСТИ

В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий - Путин

16:25 23.12.2021 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос про отношения с Афганистаном и правительством талибов (движение "Талибан" запрещено на территории РФ):

"Мне бы хотелось чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом. Для нас это не праздный вопрос. У нас открытые границы с бывшими республиками и возможное проникновение туда экстремистов не может не вызывать тревоги и опасения. С территории Афганистана происходит огромное количество наркотиков. Что касается признания, надо исходит из реалий. Нужно оказать помощь народу, это должны сделать те страны, которые нанесли ущерб и урон экономике и обществу Афганистана".

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