Послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года - Песков
16:35 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2022 года концептуально началась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что послание "в начале года будет".
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