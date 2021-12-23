Глава энергетического бизнеса En+ Group получил Благодарность президента России

17:02

Фото En+ Group



Глава энергетического бизнеса En+ Groupбыл отмечен Благодарностью президента Российской Федерацииза большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Почетную награду в торжественной обстановке ему вручил Министр энергетики РФ22 декабря, в День энергетика.

«Сегодня мы награждаем профессионалов энергетики государственными наградами, приуроченными к столетию принятия плана ГОЭЛРО – главному событию ТЭК России прошлого года, – отметил Николай Шульгинов. – Хочу поблагодарить за труд и талант лучших работников отрасли, наших ветеранов и вручить им заслуженные награды».

Михаил Хардиков работает в структуре En+ Group c 2010 года и за это время не раз становился обладателем профессиональных наград. Он окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, а также аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук.