Президента Украины Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко
17:12 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского в суд по иску к нему экс-главы государства Петра Порошенко. В иске требуется от власти полностью обнародовать записи "прослушки" телефонных разговоров, которые якобы вел глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.
"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу <...>", - говорится в повестке суда, которую через сайт партии Порошенко "Европейская солидарность" распространил адвокат экс-президента Игорь Головань.
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