В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы

17:40 Источник: Интерфакс

"Около 52 батальонных технических групп" ВС России замечены у государственной границы с Украиной, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных технических групп, которые мы действительно наблюдаем, они осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62", - сказал Залужный журналистам в Киеве в четверг.