«Файнэншл таймс» увидела «некоторое смягчение» в тоне президента России
18:20 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание подчеркивает, что пристальное внимание к словам Путина было приковано на фоне участившихся в последнее время на Западе и в Киеве заявлений о возможном вторжении России на украинскую территорию. «Тем не менее по исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать [ситуацию вокруг Украины] во время своего ежегодного появления [на публике]», — пишет «Нью-Йорк таймс».
В свою очередь британская «Файнэншл таймс» отметила, что выступление Путина показало готовность России решать вопросы дипломатическим путем. Сравнивая слова президента РФ с его заявлениями, прозвучавшими ранее на этой неделе, газета увидела «некоторое смягчение» в тоне российского лидера.
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