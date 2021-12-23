«Файнэншл таймс» увидела «некоторое смягчение» в тоне президента России

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции не стал еще сильнее нагнетать ситуацию вокруг Украины. С такой оценкой выступила в четверг газета «Нью-Йорк таймс».

Издание подчеркивает, что пристальное внимание к словам Путина было приковано на фоне участившихся в последнее время на Западе и в Киеве заявлений о возможном вторжении России на украинскую территорию. «Тем не менее по исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать [ситуацию вокруг Украины] во время своего ежегодного появления [на публике]», — пишет «Нью-Йорк таймс».

В свою очередь британская «Файнэншл таймс» отметила, что выступление Путина показало готовность России решать вопросы дипломатическим путем. Сравнивая слова президента РФ с его заявлениями, прозвучавшими ранее на этой неделе, газета увидела «некоторое смягчение» в тоне российского лидера.