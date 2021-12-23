0
0
145
НОВОСТИ

МИД Украины: Заявление президента РФ о якобы подготовке Украиной "военной операции" в Донбассе не соответствует действительности

18:30 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не проводит подготовку к силовой операции на востоке страны. Об этом в четверг заявил спикер МИД республики Олег Николенко.

«Заявление президента России [Владимира Путина] о якобы подготовке Украиной „военной операции“ в Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру, и постоянные усилия украинского руководства для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — говорится в его комментарии, распространенном дипведомством.

По словам Николенко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и делегация республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе «проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 23.12.2021
Глава МИД Британии осудила "агрессивные и провокационные" высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО
0
0
19:00 23.12.2021
В Украине ввели штрафы за сбор ягод и грибов без разрешения
0
104
18:45 23.12.2021
Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
0
128
18:20 23.12.2021
«Файнэншл таймс» увидела «некоторое смягчение» в тоне президента России
0
194
17:40 23.12.2021
В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
0
221
17:12 23.12.2021
Президента Украины Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко
0
227
17:02 23.12.2021
Глава энергетического бизнеса En+ Group получил Благодарность президента России
0
245
17:00 23.12.2021
СМИ-иноагентам не дали слова на конференции Путина, так как не дошла очередь - Песков
0
262
16:35 23.12.2021
Послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года - Песков
0
245
16:25 23.12.2021
В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий - Путин
0
242

Возврат к списку