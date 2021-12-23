МИД Украины: Заявление президента РФ о якобы подготовке Украиной "военной операции" в Донбассе не соответствует действительности

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не проводит подготовку к силовой операции на востоке страны. Об этом в четверг заявил спикер МИД республики Олег Николенко.

«Заявление президента России [Владимира Путина] о якобы подготовке Украиной „военной операции“ в Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру, и постоянные усилия украинского руководства для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — говорится в его комментарии, распространенном дипведомством.

По словам Николенко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и делегация республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе «проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня».