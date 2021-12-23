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НОВОСТИ

Глава МИД Британии осудила "агрессивные и провокационные" высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО

19:40 23.12.2021 Источник: Интерфакс

Лондон осуждает Россию за ее резкие высказывания в адрес Украины и НАТО, и вместе с тем - приветствует ее готовность начать переговоры в январе, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Я осуждаю агрессивные и провокационные высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО. НАТО - оборонительный альянс, а Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность перед лицом провокаций и агрессии России", - отмечается в ее заявлении.

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