Глава МИД Британии осудила "агрессивные и провокационные" высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО

19:40 Источник: Интерфакс

Лондон осуждает Россию за ее резкие высказывания в адрес Украины и НАТО, и вместе с тем - приветствует ее готовность начать переговоры в январе, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Я осуждаю агрессивные и провокационные высказывания Кремля в адрес Украины и НАТО. НАТО - оборонительный альянс, а Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность перед лицом провокаций и агрессии России", - отмечается в ее заявлении.