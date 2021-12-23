Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
20:25 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — заявил Столтенберг. «Второе, есть документы 1970-х, 1990-х годов — Заключительный акт Хельсинки, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия — НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу», — добавил он.
По оценке генсека, «это фундаментальный принцип европейской безопасности, который Россия сама подписала». «Мы не можем это изменить посредством нескольких цитат. К тому же союзники отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. Бывший советский президент Михаил Горбачев сам сказал, что тема расширения НАТО на восток не вставала до объединения Германии», — продолжил Столтенберг.
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