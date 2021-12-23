Гинцбург рассказал об уровне опасности штамма "омикрон"

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции. Об этом в четверг заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „омикрон“ более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал он.