Гинцбург рассказал об уровне опасности штамма "омикрон"
21:40 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм „омикрон“ более опасен [чем дельта-штамм], более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал он.
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