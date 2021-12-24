Затягивать диалог по предложениям России относительно безопасности США не собираются - посол Салливан

22:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не стремятся замедлить диалог с Россией по переданным ранее Москвой Вашингтону предложениям по гарантиям безопасности. Об этом в четверг в интервью газете «Коммерсант» заявил американский посол в РФ Джон Салливан.

«Они (российские предложения — прим. ТАСС) были переданы нам всего неделю назад, когда здесь была помощник госсекретаря [США по делам Европы и Евразии Карен] Донфрид. Так что прошло не так уж много времени. Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются», — сообщил дипломат.

По словам дипломата, существуют предварительные условия для дипломатии, к которой США и их союзники по НАТО стремятся. «Это давние принципы, которых президент [США Джо] Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий. Эти принципы являются основой безопасности США, — отметил он. — Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе».