Анонимная цифровая служба психологической помощи для школьников будет создана в РФ в 2022 году
09:10 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Министерство просвещения РФ намерено в следующем году создать деперсонифицированную цифровую психологическую службу для школьников, куда они смогут обращаться со своими проблемами и поддержкой в случае кризисной ситуации, что позволит оперативно реагировать и предупреждать случаи проявления крайней агрессии, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы создаем цифровую службу психологическую, которая позволит (выявлять) то, что есть у ребенка, ведь то, что происходит, происходит не в одночасье. Мы, прежде всего, делаем такую комплексную работу по безопасности, не только физической, а также, чтобы оградить ребенка от совершения таких действий, что очень важно", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", что предпринимает ведомство для обеспечения безопасности учебных заведений, чтобы не допустить вооруженных и иных нападений, подобных произошедшему 11 мая в Казани.
Министр добавил, что "цифровая психологическая служба позволит ребенку получить ответы на те вопросы, которые он не всегда может спросить у своих сверстников, родителей или учителей".
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