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Глава МИД РФ рассказал, что именно может спровоцировать масштабный конфликт в Европе

09:30 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности РФ, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — сказал он.

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