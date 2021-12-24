Глава МИД РФ рассказал, что именно может спровоцировать масштабный конфликт в Европе

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности РФ, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — сказал он.