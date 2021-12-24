Названы риски дальнейшего роста цен в России на подсолнечное масло, хлеб и муку
12:30 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Как сообщает Минсельхоз РФ, в настоящее время цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение.
"Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости, - говорится в сообщении. - Дополнительным фактором риска также является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария".
"Активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины способствуют стабилизации цен производителей на подсолнечное масло в России. Тем не менее, рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем", - указывает Минсельхоз.
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