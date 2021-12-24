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Турция считает, что напряжение между Россией и НАТО опасно обострилось

10:30 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, что напряженность между Россией и НАТО «достигла опасного уровня».

«Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией», — приводит в пятницу слова министра телеканал ТРТ.

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