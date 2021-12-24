Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов передал часть премии детскому хоспису

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал 5 млн рублей детскому хоспису «Дом с маяком». Об этом в пятницу написала учредительница фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в «Фейсбуке».

«На эти деньги мы будем забирать неизлечимо больных детей из интернатов и поддерживать тех, кто все еще остается там, за забором системы ДДИ (детских домов-интернатов — прим. ТАСС) и ПНИ (психоневрологических интернатов — прим. ТАСС)». Это огромная ответственность — тратить Нобелевскую премию», — написала Мониава.