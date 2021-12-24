Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 24 декабря, 2021

11:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 278 млн 143 тыс. 994, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 386 тыс. 666 человек.



В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.



Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 млн 814 тыс. 812 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 815 тыс. 423.



Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 772 тыс. 626, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 479 тыс. 133 человек.



На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 230 тыс. 943 человека, из них умерли 618 тыс. 492.



Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 692,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 499 человек, Индии - 342, Бразилии - 2 тыс. 878.