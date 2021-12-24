Более 50% россиян поддерживают детскую вакцинацию от COVID-19 - опрос

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 50% россиян выступают за вакцинацию детей от коронавируса с согласия родителей, следует из опроса, опубликованного на ресурсе стопкоронавирус.рф.



«Более половины россиян выступают в целом „за“ прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%», — говорится в опросе.



24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.



В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов по всей России в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился в апреле, июне и декабре текущего года.