Законопроект об ужесточении наказания за пытки поддержан Правительством РФ
11:40 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Согласно отзыву, у кабинета министров нет замечаний к документу.
Документ был внесен в Думу 20 декабря председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Он устанавливает наказание до 12 лет лишения свободы за пытки, организованные сотрудниками силовых структур, в том числе ФСИН, и конкретизирует существующие нормы по статьям 302 и 286 УК РФ ("Принуждение к даче показаний" и "Превышение должностных полномочий").
В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.
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