Законопроект об ужесточении наказания за пытки поддержан Правительством РФ

11:40 Источник: Интерфакс

Правительство России направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект (42307-8) об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти, документ опубликован в базе нижней палаты в пятницу.



Согласно отзыву, у кабинета министров нет замечаний к документу.



Документ был внесен в Думу 20 декабря председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Он устанавливает наказание до 12 лет лишения свободы за пытки, организованные сотрудниками силовых структур, в том числе ФСИН, и конкретизирует существующие нормы по статьям 302 и 286 УК РФ ("Принуждение к даче показаний" и "Превышение должностных полномочий").



В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.