Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО
12:50 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля текущего года. С российской стороны, как сообщалось, в переговорах в столице Таджикистана, посвященных созданию объединенной ПВО, участвовал министр обороны Сергей Шойгу.
Соглашение заключается на пять лет с дальнейшим автоматическим продлением на очередные пять лет. Согласно тексту соглашения, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Координацию совместных действий сил создаваемой объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий ВКС Вооруженных сил РФ.
Министерства обороны двух стран планируют совместное применение сил системы, совместное боевое дежурство, взаимодействие, совместную оперативную и боевую подготовку.
Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.
27 апреля Шойгу в Душанбе заявлял, что соглашение направлено на "повышение надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве".
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