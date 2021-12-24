В России продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19 - оперштаб
12:00 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 703 случая, смертность упала до уровня середины октября, за сутки умерли 998 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 703 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 790 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В РФ продолжатся снижение уровня заболеваемости коронавирусом, данные пятницы соотносятся со значениями первых чисел октября, но в тот период начинался подъем заболеваемости, сейчас же фиксируется практически ежедневный спад количества новых выявлений.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 126 новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 3 тыс. 062 заболевших, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 117, в Московской области - 1 тыс. 270.
Вслед за снижением уровня заболеваемости, в РФ наблюдается снижение суточной смертности от COVID-19, и впервые с 16 октября за сутки скончались менее тысячи пациентов: 998.
В Москве от коронавируса умерли 75 человек, в Подмосковье - 57, в Петербурге - 55.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 343 тыс. 353 случая коронавирусной инфекции, 302 тыс. 269 умерших и 9 млн 180 тыс. 379 выписанных, в том числе 41 тыс. 213 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 772 выздоровевших приходится на Москву.
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