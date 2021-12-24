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В Астраханской больнице при пожаре погибли две женщины

12:20 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами возникшего в пятницу пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы в Астраханской области стали две женщины, находившиеся в ковидном боксе, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Ранее СУ СК РФ по Астраханской области сообщало, что при пожаре погибли двое, подробности не уточнялись.

«Две женщины, 1942 года рождения и 1952 года рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Областное ГУ МЧС в пятницу сообщало, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м, возгорание уже ликвидировано. В пресс-службе губернатора региона сообщали, что 18 пациентов эвакуированы в другое отделение больницы, один ребенок переведен в инфекционное отделение.

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