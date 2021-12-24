Фигуранты по делу о пожаре на строительстве ТРЦ «Зимняя вишня» получили до 18 лет

12:30 Источник: Интерфакс

Центральный районный суд города Кемерово признал виновной бывшего главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, приговорил ее к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Комкову виновной в инкриминируемых преступлениях (...) Приговорить ее к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала судья Ирина Иванова.

Речь идет о втором уголовном деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Суд признал также виновным директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств.

"Суд постановил признать Чередниченко виновным в инкриминируемых преступлениях (...) Приговорить его к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Ирина Иванова.



