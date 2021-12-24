Фигуранты по делу о пожаре на строительстве ТРЦ «Зимняя вишня» получили до 18 лет
12:30 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Центральный районный суд города Кемерово признал виновной бывшего главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, приговорил ее к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Суд постановил признать Комкову виновной в инкриминируемых преступлениях (...) Приговорить ее к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала судья Ирина Иванова.
Речь идет о втором уголовном деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Суд признал также виновным директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств.
"Суд постановил признать Чередниченко виновным в инкриминируемых преступлениях (...) Приговорить его к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Ирина Иванова.
Новости
- 14:00 24.12.2021
- Временная невостребованность газопровода “Ямал-Европа” будет использована Газпромом для модернизации магистрали
- 13:45 24.12.2021
- Ситуация с «омикроном» отслеживается в «живом режиме» - Песков
- 13:30 24.12.2021
- Россия призывает США к конструктивному диалогу в ВТО
- 13:10 24.12.2021
- Захарова: Украина, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
- 12:50 24.12.2021
- Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО
- 12:30 24.12.2021
- Названы риски дальнейшего роста цен в России на подсолнечное масло, хлеб и муку
- 12:20 24.12.2021
- В Астраханской больнице при пожаре погибли две женщины
- 12:00 24.12.2021
- В России продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19 - оперштаб
- 11:40 24.12.2021
- Законопроект об ужесточении наказания за пытки поддержан Правительством РФ
- 11:20 24.12.2021
- Более 50% россиян поддерживают детскую вакцинацию от COVID-19 - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать