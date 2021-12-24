Захарова: Украина, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины, увеличивая оборонный бюджет на 20%, похоже, готовятся в силовому решению конфликта в Донбассе, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению „проблемы Донбасса“, как они ее называют, — сказала дипломат. — В Верховной раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов».

По ее словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает деградировать. «За прошедшие две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала почти 7 000 нарушений режима прекращения огня, а это, напомню, в пять раз больше, чем в декабре прошлого, 2020 года, — указала официальный представитель МИД России. — О чем это говорит? Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни».

