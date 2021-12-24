Ситуация с «омикроном» отслеживается в «живом режиме» - Песков
13:45 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией «в живом режиме» учитывает особенности ситуации с распространением «омикрона», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это все учитывается», — ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что действия по борьбе с ковидом можно было бы скорректировать с учетом быстрого распространения нового штамма, в том числе в Европе.
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