Ситуация с «омикроном» отслеживается в «живом режиме» - Песков

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией «в живом режиме» учитывает особенности ситуации с распространением «омикрона», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это все учитывается», — ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что действия по борьбе с ковидом можно было бы скорректировать с учетом быстрого распространения нового штамма, в том числе в Европе.