Временная невостребованность газопровода “Ямал-Европа” будет использована Газпромом для модернизации магистрали

14:00 Источник: Интерфакс

Обновление программного обеспечения проводится 24-25 декабря на компрессорной станции "Смоленская" магистрального газопровода "Ямал-Европа", сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP) в срочном сообщении для рынка.

В результате проводимых мероприятий мощность магистрали будет снижена на 40 млн куб. м в сутки с максимально возможных 163 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

В настоящее время "Газпром" использует магистраль только для доставки газа в Польшу - на транспортировку в Германию компания заявок не выставляла. Западная часть газопровода работает в реверсном режиме, перекачивая газ из Германии в Польшу. Как прокомментировал в четверг президент РФ Владимир Путин, это может быть газ, закупаемый Украиной в Европе.