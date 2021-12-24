Временная невостребованность газопровода “Ямал-Европа” будет использована Газпромом для модернизации магистрали
14:00 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Обновление программного обеспечения проводится 24-25 декабря на компрессорной станции "Смоленская" магистрального газопровода "Ямал-Европа", сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP) в срочном сообщении для рынка.
В результате проводимых мероприятий мощность магистрали будет снижена на 40 млн куб. м в сутки с максимально возможных 163 млн куб. м.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.
В настоящее время "Газпром" использует магистраль только для доставки газа в Польшу - на транспортировку в Германию компания заявок не выставляла. Западная часть газопровода работает в реверсном режиме, перекачивая газ из Германии в Польшу. Как прокомментировал в четверг президент РФ Владимир Путин, это может быть газ, закупаемый Украиной в Европе.
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