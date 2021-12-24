На предложения РФ о гарантиях безопасности в НАТО пока не откликнулись

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отклика от стран Североатлантического альянса по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли какой-то фидбэк от стран НАТО и есть ли позитивное отношение к российским предложениям.



«Пока что фидбэка нет, пока об этом рано говорить», — сказал он.



17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.