Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пациенток короавирусного госпиталя в Астрахани

14:35 Источник: Интерфакс

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено в Астрахани после гибели двух пациенток ковидного госпиталя в результате возгорания в инфекционном боксе, сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.