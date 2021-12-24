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НОВОСТИ

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пациенток короавирусного госпиталя в Астрахани

14:35 24.12.2021 Источник: Интерфакс

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено в Астрахани после гибели двух пациенток ковидного госпиталя в результате возгорания в инфекционном боксе, сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

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