Google получил от московского суда оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей
14:35 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого и вынес данное решение.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сказали в суде.
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