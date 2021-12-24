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«Газпром»: 41% от закачанного в это году в ПХГ газа Европа уже выбрала

15:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа отбирает рекордные объемы газа из своих хранилищ и по состоянию на 22 декабря отобрала из них уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году», — сказано в сообщении.

Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно, отмечает холдинг.

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