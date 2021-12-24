В России по подозрению в государственной измене арестован военнослужащий

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"







ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, завербованного украинской военной разведкой. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в ФСБ.