В России по подозрению в государственной измене арестован военнослужащий
14:40 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, завербованного украинской военной разведкой. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Сотрудниками Федеральной службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в ФСБ.
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