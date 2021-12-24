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НОВОСТИ

После ежегодной пресс-конференции популярность Путина возросла

15:15 24.12.2021 Источник: Интерфакс

Деятельность президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 23 декабря, одобряют почти две трети россиян (65,5%), что на 5% выше по сравнению с периодом 13-19 декабря (60,5%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Рейтинг доверия Путину также вырос после его ежегодной пресс-конференции и составил 66,9%, тогда как в период 13-19 декабря этот показатель находился на уровне 64,7%, отмечают социологи.

Всероссийские инициативные опросы были проведены 13-19 декабря и 23 декабря 2021 года, были опрошены по 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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