После ежегодной пресс-конференции популярность Путина возросла
15:15 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Рейтинг доверия Путину также вырос после его ежегодной пресс-конференции и составил 66,9%, тогда как в период 13-19 декабря этот показатель находился на уровне 64,7%, отмечают социологи.
Всероссийские инициативные опросы были проведены 13-19 декабря и 23 декабря 2021 года, были опрошены по 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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