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Зампред Правительства РФ рассказал о рентабельности добычи углеводородов в России

15:15 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские углеводороды остаются одними из самых конкурентоспособных в мире, более 50% от всего объема их добычи рентабельны даже при цене нефти в $20-25 за баррель. Россия в долгосрочной перспективе не только сохранит свою долю на рынке углеводородов, но и имеет возможности ее нарастить, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье в журнале «Энергетическая политика».

«Себестоимость производства углеводородов в России — одна из самых низких в мире. Более 50% российской добычи остается конкурентоспособной даже при цене на нефть в пределах $20-25 за баррель. Таким образом, Россия максимально долго сможет сохранять спрос на свои нефтяные ресурсы, а при определенных сценариях — даже увеличить долю на мировых рынках ископаемых топлив», — отметил он.

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